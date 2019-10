Parti socialiste: Aminata Mbengue Ndiaye, SG ’’jusqu’au prochain congrès ordinaire’’

Aminata Mbengue Ndiaye a été désignée pour présider les destinées du Parti socialiste "jusqu’au prochain congrès ordinaire" de la formation socialiste suite au décès de son précédent secrétaire général Ousmane Tanor Dieng, le 15 juillet dernier.



"Le secrétariat exécutif national (SEN) du Parti socialiste a décidé que Mme Aminata Aminata Mbengue Ndiaye succède provisoirement à la tête du parti notre défunt secrétaire général, Ousmane Tanor Dieng, jusqu’au prochain congrès ordinaire", a annoncé le porte-parole du PS, Abdoulaye Wilane.



Il s’adressait à des journalistes à l’issue de la 68e séance du secrétariat exécutif national du PS, mercredi à Dakar.



Le SEN s’est conféré "aux dispositions des articles 30 des statuts et 18 du règlement intérieur" du PS, "sous l’éclairage de la résolution annexe adoptée par le congrès extraordinaire du 27 novembre 2018, pour prendre cette décision", a-t-il indiqué.



Abdoulaye Wilane a annoncé que pour valider cette décision, le SEN du PS "proposera la convocation d’une session spéciale du Bureau politique, élargie aux secrétaires généraux des coordinations qui précédera celle du comité central du Parti", a-t-il indiqué.



Selon lui, le SEN a par ailleurs "demandé à tous les camarades responsables d’apporter au secrétaire général adjoint, Mme Aminata Mbengue Ndiaye, tout le soutien agissant que requiert l’exercice de ses nouvelles fonctions à la tête du Parti, jusqu’au prochain congrès ordinaire (…)".



De même le secrétariat exécutif national "engage, d’ores et déjà, tous les militants et responsables à poursuivre sans relâche le travail d’animation à tous les niveaux, par le parachèvement, dans les délais prescrits, du processus de vente de cartes et de renouvellement des instances de base", a dit M. Wilane



Au cours de cette rencontre du secrétariat exécutif national élargie aux élus nationaux, députés, membres du Haut conseil des collectivités territoriales (HCCT) et du Conseil économique social et environnemental, "le secrétariat exécutif national, après avoir observé une minute de silence, a rendu un vibrant hommage à son défunt secrétaire général, Ousmane Tanor Dieng, et a renouvelé son engagement à honorer sa mémoire", selon Abdoulaye Wilane.



Aminata Mbengue Ndiaye, actuel ministre des Pêches et de l’Economie maritime, a pris "solennellement l’engagement résolu de continuer l’œuvre politique" entreprise par le PS sous Ousmane Tanor Dieng.



Elle ajoute que "la poursuite du travail politique" au sein du PS revêt "une double signification car il s’agit d’accepter la volonté divine et d’honorer sa mémoire", en allusion au défunt secrétaire général du PS.



Dans ce cadre, la présence des membres du secrétariat exécutif national "traduit une volonté partagée de poursuivre au terme de la période de deuil le travail d’animation et de renforcement de notre parti entrepris par notre défunt secrétaire général", a-t-elle relevé.



APS



