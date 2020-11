Parti socialiste: Aminata Mbengue Ndiaye rencontre les cadres ce lundi

Rédigé par leral.net le Lundi 9 Novembre 2020 à 10:05 | | 0 commentaire(s)|

La Secrétaire générale du Parti socialiste, Aminata Mbengue Ndiaye va démarrer à partir de ce lundi le programme des rencontres avec ses camarades qui dirigent les structures et mouvements intégrés au sein de la formation politique.



Nos confrères du journal "Les Echos", informent que depuis sa désignation, elle n'a pas reçu les structures régulières du parti pour débattre des problèmes. Elle va donc débuter cet après-midi à partir de 17 h 30, avec les cadres de Vision socialiste, pour ensuite programmer au fur et à mesure.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos