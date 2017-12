Parti socialiste : Les pro Khalifa Sall engagent la destitution de Tanor

La menace d’exclusion ne freine pas les ardeurs des dissidents du Parti socialiste. Ce samedi, ils étaient en conclave à Kaolack pour « relancer » les activités du parti.



Dans un manifeste publié à cet effet, et qui s’apparente à la destitution de Ousmane Tanor Dieng, ces militants conduits par Bartéhélémy Dias, " exigent sans délai la convocation du Comité central du Parti, le gel des activités du bureau politique et du Secrétariat exécutif national, et la mise sur pied d’une commission ad hoc chargée de gérer le parti, d’organiser les opérations de renouvellement ".



Les 265 membres du Comité central du Parti socialiste présents à cette rencontre, annoncent la vente des « cartes de l’unité » en vue d’un congrès d’investiture d’un candidat socialiste à la présidentielle de 2019.



Par ailleurs, ils exigent sans aucune autre forme de procès, la libération immédiate et sans condition du député de Dakar, Khalifa Sall, en prison depuis 9 mois pour détournement de deniers publics.



Pour ces socialistes proches de Khalifa Sall, l’emprisonnement de l’édile de Dakar est « injuste et arbitraire » et il s’est fait avec la complicité de Ousmane Tanor Dieng.









Leral.net