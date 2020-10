Parti socialiste: Serigne Mbaye Thiam lorgne le poste de secrétaire général !

Rédigé par leral.net le Lundi 19 Octobre 2020 à 11:00 | | 0 commentaire(s)|

Invité de MNF sur la «7TV» vendredi dernier, Serigne Mbaye Thiam n’a pas mâché ses mots. D'aprés L'Asnews, il a parlé des inondations, du député Aliou Dembourou Sow, de la prochaine présidentielle, mais aussi et surtout, du Parti socialiste. Même s’il n’a pas clairement déclaré sa candidature pour le poste de secrétaire général du Ps, le ministre de l’Eau a un peu égratigné Aminata Mbengue Ndiaye qui assure l’intérim à la tête de leur formation politique. Selon Serigne Mbaye Thiam, une période d’intérim a des limites.



Car, dit-il, un intérim par définition ne peut pas être inscrit dans le long terme. Il a en même temps soutenu que si ses camarades de parti lui proposent de prendre la tête du Ps, il ne cracherait pas dessus. D’ailleurs, il déclare que beaucoup de responsables de son parti, d’ici et de la diaspora, lui ont proposé de prendre la direction de leur formation politique. Mais il a indiqué que la priorité est de terminer les renouvellements des instances du Ps, pour se mettre en ordre de bataille, en perspective des Locales.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos