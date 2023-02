Participation à une manifestation non déclarée : Les 31 militants de Pastef arrêtés, jugés jeudi prochain

Rédigé par leral.net le Mardi 21 Février 2023 à 22:22

Les 31 militants de Pastef arrêtés jeudi dernier lors des échauffourées survenues sur la corniche Ouest, vont être jugés ce jeudi 23 février 2023.



Suite au renvoi du procès entre Sonko et Mame Mbaye Niang au 16 mars 2023, ces jeunes raccompagnaient Ousmane Sonko à sa sortie du Palais de Justice de Dakar, pour rentrer chez lui à la cité Keur Gorgui.



D’après leur avocat, Me Cheikh Khoureyssi Bâ, après deux retours de Parquet, ils seront jugés par le Tribunal d’Instance Hors-Classe pour participation à une manifestation non déclarée.



Ousmane Wade