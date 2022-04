Participation aux Législatives sous la bannière BBY : Des cadres socialistes s’opposent à la direction du Ps Apparemment, on ne parle plus le même langage entre le secrétariat exécutif du Parti socialiste (Ps) et certains cadres de la formation verte. Réunis autour de l’Initiative de Réflexion et d’Action Socialiste (Iras), ces derniers sont montés au créneau récemment, pour exiger la tenue sans délai, d’un congrès extraordinaire. Une doléance qui a été satisfaite dès les premières heures de la médiation entamée le 6 avril dernier, par les sages du parti.

Rédigé par leral.net le Mardi 12 Avril 2022 à 09:55 | | 0 commentaire(s)|

En fait, le Parti socialiste a tenu, samedi dernier, sa réunion de bureau politique sous la présidence d’Aminata Mbengue Ndiaye. Une rencontre qui a été houleuse, d’après les informations de «L’As».



D’autant que les membres de Iras exigent la participation du Ps aux élections législatives de juillet prochain. Selon Boubacar Baldé alias Sarkozy, la volonté du secrétariat exécutif est d’aller aux Législatives sous la bannière de Benno Bokk Yakaar (Bby).



« Cette question n’a pas été abordée au bureau politique hier (samedi : Ndlr). Le souhait de la direction est d’aller aux Législatives sous la bannière de Bby, mais Iras n‘est pas dans cette logique. Notre logique, c’est de réorganiser le parti et éventuellement, le pousser à déposer une caution pour que le Parti Socialiste aille aux élections sous sa propre bannière », a-t-il déclaré



Par ailleurs, il a indiqué que Iras a joué un rôle déterminant dans la tenue de cette rencontre. « On avait rendu un mémorandum à la direction du parti, pour dénoncer la léthargie et la situation catastrophique que traverse le parti. Après avoir reçu ce mémorandum, la direction nous a mis en rapport avec les sages du parti, pour essayer d’arrondir les angles entre Iras et la direction du parti », renseigne Boubacar Baldé.



Se réjouissant des décisions prises par le Bureau politique, il déclare : « A l’unanimité, toutes les recommandations que Iras a mises sur la table, ont été adoptées ».



Ces recommandations portent, entre autres, sur la tenue d’un congrès extraordinaire, la convocation régulière des instances de la direction du parti, le rajeunissement du parti, l’ouverture d’un large consensus pour les Législatives à venir. Sur la question des députés socialistes qui siègent à l’Assemblée nationale, les membres de Iras ne veulent pas de leur reconduction à l’hémicycle. « Nous sommes catégoriques, nous ne voulons pas qu’ils soient reconduits à l’Assemblée nationale » dixit le Sarkozy du Parti socialiste.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook