Participation du Sénégal à l’Expo Dubaï 2020: A mi-parcours, le bilan jugé satisfaisant L’Expo Dubaï 2020, ouverte le 1er octobre 2021, se poursuit jusqu’au 31 mars 2022, sous le thème : «Connecter les esprits, construire le futur.» Après environ deux mois de participation à cet événement commercial, le ministre du Commerce et des Pme se félicite de la présence du Sénégal à ce rendez-vous international commercial.

« Plus de 8 mille personnes ont visité le Pavillon Sénégal, dont des personnalités comme le prince de Dubaï, l’Emir, lui-même, en compagnie du président de la République », a relevé Assome Aminata Diatta hier, à l’ouverture de la 2e édition des Rendez-vous «Actions-Pme».



Egalement, à travers l’organisation du Forum sur l’investissement, informe-t-elle, beaucoup d’entreprises ont pu nouer des partenariats avec des investisseurs.



L’autre grande satisfaction vient du côté des artistes, qui ont réussi à vendre l’ensemble de leurs oeuvres. S’y ajoute la forte participation des startups, ce qui a permis de montrer au monde que le Sénégal regorge de jeunes talentueux, inventifs et très engagés à apporter la contribution du pays dans la marche du monde.













Le Quotidien



