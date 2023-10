Partie de Kayar: L’ONG Horizon Sans Frontieres signale la disparition en mer d'une pirogue de plus de 80 personnes

Rédigé par leral.net le Dimanche 22 Octobre 2023

L’ONG Horizon Sans Frontières signale la disparition d'une pirogue de plus de 80 personnes, partie de Kayar.



Fatou Gueye, soeur d'un des candidats portés disparus, confie qu’il y avait à bord de cette embarcation plusieurs femmes et enfants.



Nous y reviendrons…



Ousmane Wade