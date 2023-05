Pas d’amnistie pour Khalifa Sall : Une des conditions d'Aminata Lô et ses partisans pour participer au dialogue politique

Oui au dialogue avec Macky Sall, avec exclusion de toute amnistie pour Khalifa Sall. C’est la condition fixée par la présidente du parti Alliance Patriotique pour l’Emergence et le Libéralisme/Jokko Jubeul Jarinu (Appel/3J), Aminata Lô, non moins ancienne ministre sous le magistère de Wade. «Nous sommes d’accord que tous les acteurs politiques doivent se retrouver. Car sans paix, on ne peut rien construire et aucun projet de développement ne peut pas émerger. Mais ce dialogue ne doit pas être un dialogue de compromission, pour voter une amnistie en faveur des gens, potentiels candidats à la Présidentielle, qui ont détourné les deniers publics et qui ont été condamnés par la justice. Si ce dialogue est là pour une amnistie au profit de Khalifa Sall condamné par la justice, nous disons non car cela risque de fragiliser la justice », avertit Aminata Lô, relate "L'As".



Montrant la disponibilité de leur formation politique à participer au dialogue, Birane Cissé membre de la cellule des cadres, précise cependant : « Le bureau exécutif du parti se dit favorable à l’appel du président de la République et encourage à la tenue d’un dialogue politique sincère et franc, mais pas de deal politique .»



Très en verve, Aminata Lô promet d’attaquer en justice toute amnistie en faveur de Khalifa Sall. Toutefois, elle se montre conciliante pour le cas de Karim Wade qui, souligne-t-elle, « a été victime d’une injustice avec un procès entaché d’irrégularités dont il réclame toujours une révision, car étant un homme d’honneur. Ce n’est pas le cas pour Khalifa Sall qui est opposant le jour et contributeur de Macky Sall nuitamment, qui cherche une amnistie pour pouvoir être candidat ».



Evoquant la situation économique, les responsables du parti Appel estiment que les Sénégalais font face à une hausse du coût de la vie. « Il y a également l’inaccessibilité aux services sociaux de base, la situation précaire de la jeunesse, la souffrance insoutenable des femmes en milieu rural, qui malgré leur bravoure, n’ont pas la possibilité d’accéder aux moyens de production pour assurer leur autonomie économique et financière, l’injustice subie par certains de nos concitoyens devant certaines institutions de la République, dont les cours et tribunaux, sans oublier les tensions dans le champ politique ».



Face à ces manquements, Aminata Lô qui se dit candidate en 2024, indique que son parti est plus que debout pour relever les défis à travers le programme Wave santé et d’autres initiatives contenues dans leur projet de société. «Nous savons qu’il y a des voleurs de programme. Mais je suis la candidate de la rupture et de l’alternative. Car, Macky Sall a fait son temps dans le libéralisme. Et nous, nous sommes des libéraux qui comptons continuer dans la logique de changer le visage du Sénégal, sur les traces de notre père Abdoulaye Wade.»



Elle appelle les militants de son parti, à la mobilisation et à la massification, avec le processus de la vente des cartes.