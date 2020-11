Pas de réunion de Conseil des ministres aujourd’hui

Mercredi 11 Novembre 2020

Beaucoup s’attendaient à d’autres nominations en Conseil des ministres aujourd’hui, mais le Président Macky Sall a décidé de leur faire faux bond. Le chef de l’Etat va prendre les airs pour se rendre en France, où il participera demain au Forum de Paris sur la paix, rapporte "L'As".



Cette troisième édition du Forum portera sur des sujets liés à la santé, l’environnement, l’inclusion, le commerce, le numérique et l’éducation. Initié en 2018, le Forum de Paris sur la paix est un cadre de dialogue sur des questions d’intérêt majeur, touchant à la gouvernance mondiale et au multilatéralisme. D’autres personnalités sont invitées à cette rencontre par le Président français, Emmanuel Macron.



Parmi elles, on peut citer le Secrétaire général l’Organisation des Nations- Unies Antonio Guterres, le Président d’Afrique du Sud Cyril Ramaphosa et la Chancelière d’Allemagne Angela Merkel. Le texte précise également qu’en marge du Forum de Paris, le chef de l’Etat participera à la réunion des Banques publiques de développement, préparatoire du Sommet de Paris de 2021, sur le financement des économies africaines, avant de revenir au Sénégal vendredi prochain.

