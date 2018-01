« Pas de sanction du TAS si USO et la Ligue pro s’entendaient », (Alioune Badara Cissé, médiateur de la République) L’affaire USO a atterri sur la table du Médiateur de la République, Me Alioune Badar Cissé, qui veut travailler pour l’apaisement du climat entre les équipes de Ouakam et de Mbour.

Rédigé par leral.net le Lundi 29 Janvier 2018 à 09:02 | | 0 commentaire(s)|

Pour le Médiateur de la République, Alioune Badara Cissé, la réintégration du Uso Ouakam devrait peut-être attendre jusqu’à la saison prochaine. Il suffit juste de discuter avec les concernés et essayer de trouver la meilleure solution. Bien entendu, il y a une décision du Tribunal arbitral du Sport avec effet immédiat. C’est une décision, mais pour son application, il y a beaucoup de bons juristes avérés à la fédération et à la ligue qui peuvent comprendre que la disposition de la loi est une chose et son application en est une autre.



Si Ouakam s’entend avec la fédération de n’intégrer la L1 que l’année prochaine, il n’y a aucune sanction que le Tribunal arbitral du sport peut prendre contre la fédé ou la ligue.



Il a fait savoir que la première demande a été refusée par la Ligue Pro, mais il ne compte pas s’arrêter là. Ils vont continuer à négocier de manière pacifique pour trouver une issue heureuse. Il y a des acteurs pour ça, engagés pour la pacification.



Stades

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook