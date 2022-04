Pas de sanction pour Cristiano Ronaldo après son mauvais geste

Début d'année 2022 très compliqué pour Cristiano Ronaldo. Son retour à Old Trafford avait pourtant très bien démarré, mais depuis janvier, le Portugais ne trouve presque plus le chemin des filets : 4 buts en 13 matchs. Et pour couronner le tout, il fait également parler de lui en dehors des terrains...



Samedi après la défaite contre Everton (1-0), Ronaldo a en effet été filmé en train de faire tomber le téléphone portable d'un jeune fan des Toffees. Malgré ses excuses, ce geste d'humeur pourrait lui coûter cher.



Cependant, le tabloïd le 'Sun' rapporte ce lundi que l'ancien du Real Madrid n'aura aucune sanction, en tout cas de la part de Manchester United. Cette même source révèle que le club a accepté les excuses de son attaquant.