Passage devant le juge de Khalifa Sall et Cie : Me Khassimou Touré affiche une sérénité à toute épreuve S’il y a un avocat qui affiche une sérénité et une confiance à toute épreuve, c’est bien évidemment, Me Khassimou Touré. L’un des avocats de Khalifa Sall et ses co-prévenus dans l’affaire de la caisse d’avance de la municipalité de Dakar, croit savoir que tout le tintamarre autour de ce procès de Khalifa Sall et Cie, ne sera qu’une montagne qui va accoucher d’une souris.



Apres la bataille procédurale entre les Avocats de la défense et ceux de l’Etat et le rejet de toutes les exceptions de nullités soulevées par la défense, les prévenus inculpés pour présumés détournements de deniers publics, ont été entendus par le juge Malick Lamotte, hier lundi. Leurs arguments servis au Tribunal ont été beaucoup appréciés par leurs conseils. Dont Me Khassimou Touré, qui, affiche une sérénité à toute épreuve.



« Nous sommes confiants, car nous avons assisté à l’interrogation au fond des prévenus. Ces derniers ont été pertinents dans leurs arguments », a déclaré la robe noire. A en croire Me Touré, « il est apparu que ce procès est, éminemment politique et les deniers en cause, c’est des deniers des Collectivités locales et que le prévenu Mbaye Touré, Directeur administratif et financier(Daf), a démontré toute la thèse et théorie qui ont été bâties autour de ce concept de fonds politique ».



Poursuivant, l’Avocat estime que ce n’est la Maire de Dakar, qui est recherché, car, selon lui, « les autres prévenus ont été inculpés et détenus, arbitrairement, et avec les évènements qui vont suivre, on s’apercevra que cette affaire n’avait pas sa raison d’être ».



Pour ce qui est de la déclaration du Maire de Dakar, Khalifa Sall, qui avait déclaré devant le juge de libérer ses codétenus et de le juger, seul, Me Khassimou Touré y voit un comportement exemplaire de l’édile de la capitale sénégalaise. Dont la déclaration traduit, selon la robe noire, son courage, sa loyauté, sa pertinence et son sens du devoir de l’Etat.







