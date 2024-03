Passation de serment avec Diomaye : La «surprise» que prépare Macky

Le président Macky Sall prépare la cérémonie de passation de serment de son successeur. Il a déjà invité des chefs d’Etat de la région et démarcherait même un invité surprise.



Macky Sall, qui a reçu hier jeudi le président élu, Bassirou Diomaye Faye, s’investit aussi dans l’organisation de la prestation de serment.



Selon L’Observateur, pour rehausser la cérémonie de prestation de serment de Bassirou Diomaye, prévue au Palais des expositions de Diamniadio, le Président a invité ses pairs de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao) et le Président de la Mauritanie. Ce dernier a déjà confirmé sa présence à la cérémonie.



Mais, ajoute L’obs, Macky Sall cherche aussi à donner à la cérémonie un cachet particulier. L'on souffle qu'il est en train de démarcher un invité qui devrait être "la grande surprise de l'événement". Un coup à jouer pour embellir son image écornée et préparer l'intégration de son successeur dans les cercles d'influence géopolitiques et économiques.