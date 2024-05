Passation de service : Dr. Toussaint Manga, officiellement installé comme Directeur général de la LONASE

DISCOURS DE PRISE DE SERVICE DU DG Dr. TOUSSAINT MANGA



Monsieur le Président du Conseil d’administration de la Loterie Nationale Sénégalaise (LONASE)

Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d’Administration de la Société LONASE

Monsieur le Directeur Général sortant M. Abdourahmane BALDE

Monsieur le secrétaire général

Monsieur le coordonnateur de la direction générale

Mesdames et Messieurs les conseillers spéciaux et conseillers

Mesdames et Messieurs les Directeurs et chefs de service

Mesdames et Messieurs les représentants de l’ensemble du personnel de la LONASE

Chers invités, à vos rangs et grades



Mesdames, Messieurs



Le 24 mars dernier, marquant la troisième alternance démocratique de notre pays, le peuple sénégalais dans sa sagesse légendaire, a souverainement décidé d’élire son excellence le Président Bassirou Diomaye Diakhar FAYE à la tête de la nation. Ce choix historique consacre l’aboutissement de la première phase de la réforme systémique théorisé par Mr Ousmane SONKO.



A l’heure actuelle, un contexte nouveau se fait jour. Il est aujourd’hui question, dans un vaste élan de participation à l’échelle nationale, d’apporter des réponses aux préoccupations des sénégalais ; en insufflant un nouveau modèle de développement économique et social adossé au PROJET, pour accélérer la marche vers notre souveraineté.Cetteélection,au-delà d’un scrutin populaire, apermis de prouver à la face du monde la pertinence du « don de soi pour la patrie. »



Son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, président de la République du Sénégal, m’a fait l’honneur, en me nommant Directeur Général de la Loterie nationale sénégalaise. Cette marque de confiance, dont j’apprécie la valeur, eu égard aux caractéristiques qui s’attachent à la mission, m’amène d’emblée à prendre l’engagement à ne ménager aucun effort, afin de continuer à la mériter amplement.



Aussi, voudrais-je, après avoir rendu grâce à notre SEIGNEUR, le Tout Puissant, Maitre des destins, exprimer au Chef de l’Etat, mes sincères remerciements et ma profonde gratitude.



Je voudrais singulièrement, en cette solennelle circonstance, féliciter et encourager son Premier ministre, Monsieur Ousmane SONKO et l’ensemble du gouvernement, pour les efforts consentis depuis leur nomination, dans l’optique de la matérialisation du PROJET pour un Sénégal souverain, juste et prospère dans une Afrique en progrès tant souhaité par le chef de l’état.



Je saisis cette importante occasion pour remercier le Ministre des Finances et du Budget pour l’honneur qu’il me fait d’être parmi ses collaborateurs à la tête de cette prestigieuse structure.



Je mesure pleinement l'ampleur de la tâche qui m’attend et qui nécessite un travail sans relâche pour relever les défis auxquels notre société est confrontée. C’est donc avec beaucoup de responsabilité et de détermination que je m’installe aujourd’hui à la tête de la LONASE.



Mesdames, Messieurs



La cérémonie qui nous réunit aujourd’hui n’est pas une première du genre organisée par cette structure qui, comme nous le savons, est placée au cœur de l’action publique.



Conformément à une tradition républicaine bien établie, elle s’inscrit sous le sceau du respect de l’orthodoxie en matière d’organisation de rencontres officielles et de fonctionnement des institutions et structures publiques.

Naturellement il est d’usage en de pareilles circonstances, d’honorer toutes les femmes et tous les hommes qui ont consacré leur vie au rayonnement de cette société nationale depuis sa création en 1966 par un concessionnaire privé en LONASE SA, en passant par sa nationalisation intégrale endécembre1987jusqu’ à nos jours.



Chers devanciers par votre abnégation, votre courage et votre probité, la LONASE est devenue cette grande société nationale aussi importante que nécessaire dans la marche du Sénégal vers le progrès.



Sans altérer cette noble et exaltante pratique, il me plaît devoir conférer à l’événement, un cachet particulier en rendant un hommage chaleureux à mon prédécesseur Monsieur le Directeur général sortant, mon frère, Abdourahmane BALDE. Merci pour les efforts consentis pendant les (8) huit mois durant lesquels, vous étiez à la tête de la maison.

Monsieur le Directeur General merci de me passer le témoin. Vous l’aurez compris la vie des institutions de la république est une éternelle course de relais où des hommes et des femmes se succèdent aux différentes stations, muent qu’ils ou elles sont tous et toutes par la volonté de servir le grand peuple sénégalais de la plus belle des manières.



Mesdames, Messieurs, chers collaborateurs,



Je m'adresse aujourd'hui à l'ensemble du personnel de la LONASE avec enthousiasme et ambition. Vous êtes le cœur et l'âme de cette entreprise, et c'est grâce à votre talent, votre engagement et votre esprit d'équipe que nous pourrons ensemble insuffler un renouveau à la LONASE.



Je vous exhorte à redoubler d’efforts et d’engagement pour qu’ensemble nous puissions ramer vers des eaux plus prometteuses pour notre boite.



Sous ce rapport, je m’adresse directement à vous, chers collaborateurs, j’accorderai une attention particulière à toute proposition allant dans le sens de renforcer les capacités des différents personnels de la structure, pour qu’ensemble nous puissions moderniser l'entreprise en profondeur, en adoptant les dernières technologies et en innovant dans tous les domaines pour répondre aux attentes toujours plus exigeantes de nos clients.



Conformément à notre slogan "LA FORTUNE AUX SOUSCRIPTEURS, LES BÉNÉFICES À LA NATION" ; je vous engage à m’accompagner vers les reformes qui s’imposent pour définitivement faire de la LONASE un instrument d’accomplissement du projet souverainiste conduit par le Président de la république.



Réputés pour vos qualités intrinsèques éprouvées par une expérience et une expertise avérée, je sais que je peux compter sur votre collaboration loyale et votre engagement agissant pour relever ce défi.



C’est pourquoi sur instruction du Premier ministre chef du Gouvernement, ainsi que du Ministre des Finances et du Budget nous apporterons les mesures correctrices nécessaires pour que « LI NIEUP BOK, NIEUP DIOT CI ».



Notre ambition est de faire de la LONASE une entreprise performante, responsable et exemplaire. Nous voulons que la LONASE soit reconnue pour la qualité de ses produits et services, pour son engagement en matière de responsabilité sociale et environnementale et pour sa gestion exemplaire sous la cadence du triptyque vocable « JUB-JUBAL- JUBBANTI ».



Mesdames, Messieurs, chers collaborateurs,



Chères Lonasiennes, chers Lonasiens la tâche qui nous attend est énorme mais nous réussirons. Nous réussirons parce qu’à la volonté d’un peuple rien ne résiste. Grâce à vous, à votre engagement, à votre foi, à votre accompagnement constant et diligent, nous allons ensemble réussir le pari et réaliser de grandes choses. Nous serons ensemble main dans la main cette équipe gagnante qui inaugure aujourd’hui une nouvelle ère à la LONASE.



Je vous invite à vous investir pleinement dans cette nouvelle aventure que nous entamons ensemble. Je vous dédie ce proverbe selon lequel « Lorsque la collaboration est franche et loyale, les montagnes changent en OR ». Je suis persuadé que l'avenir de la LONASE est radieux.



Avant de terminer, permettez-moi d’avoir une pensée généreuse et profondément reconnaissante envers tous ceux qui, par leur amitié, leur affection, leur conseil, leur soutien moral, leur dévouement, ont toujours été à mes côtés. Sachez toutes et tous, que vous voir ici, en cette circonstance, m’émeut profondément.



A mon Epouse singulièrement, qui m’a toujours épaulé, assisté dans les épreuves, je dis merci pour la compréhension et l’accompagnement. Également aussi à mes enfants, à mes parents, à mes frères et sœurs à vous toutes et tous, je dis infiniment « MERCI ».



A vous ma seconde famille, chers collaborateurs, je voudrais vous dire combien je suis impatient de travailler avec vous tous pour faire de la LONASE une entreprise dont nous rêvons et serons tous fiers.

Vive le Sénégal !

Je vous remercie de votre aimable attention.

Fait à DAKAR le 31/05/2024



Dr Toussaint MANGA

DIRECTEUR GENERAL DE LA LONASE