Passation de service: Serigne Bassirou Guèye a quitté son poste

Le procureur de la République, Serigne Bassirou Guèye, a fait ses adieux hier à ses anciens collaborateurs. Ce fut un moment de grande émotion, où les mots ont eu tout leur sens.



Entouré des différents substituts parmi lesquels Malick Sow, Aly Ciré Ndiaye pour ne citer que ceux-là, Serigne Bassirou Guèye a profité de l'occasion qui lui était offerte pour les remercier de leur collaboration qui lui a été plus qu'utile. D'un ton taquin, comme à son habitude, il a dit à ses anciens collaborateurs qu'un " procureur de la République qui a fait 8 ans de service, doit céder la place ".



Serigne Bassirou Guèye en a profité pour, a-t-il dit, se rattraper, car c'est " un moment d'expression de gratitude et de vifs remerciements ". En s’adressant à son successeur, Amady Diouf, il lui a prédit que « tout ira pour le mieux, pour le meilleur ». « C’est avec beaucoup de satisfaction que je lui souhaite beaucoup de chance et une santé parfaite. Il comblera mes erreurs », a dit à propos de son successeur, Serigne Bassirou Guèye. Selon lui, la légitimité administrative ne suffit plus pour commander des services. Pour cause, a-t-il expliqué, les forces qui sont en face, « se forment davantage et elles ne nous céderont rien du tout ». « Être autorité administrative ne suffit pas. Il faut cultiver la compétence. Cultivez la compétence et restez propres », a-t-il lancé à ses collègues magistrats, rapporte "Le Témoin".



Lors de la passation de service, les substituts qui se sont succédé au micro, ont exprimé leur regret de voir leur ancien patron partir mais aussi leur joie pour la promotion de leur collègue, avec qui ils ont partagé le parquet de Dakar durant les cinq ou six dernières années. Même le bâtonnier Me Pape Leyti Ndiaye a loué les qualités humaines et professionnelles de l'ancien procureur de la République.



Selon le président de l'Ums (Union des magistrats du Sénégal), Ousmane Chimère Diouf, Serigne Bassirou Guèye s'en va mais son successeur Hamady Diouf, a les mêmes qualités que lui et il est aussi bon que lui. Pour sa part, Amady Diouf, le nouveau procureur, a remercié son prédécesseur pour le travail abattu et dit compter sur ses collaborateurs pour relever le défi qui semble immense.