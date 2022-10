Passation de service à DDD : Oumar Bounkhatab Sylla revient sur "la mauvaise gestion" de Me Moussa Diop

Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Octobre 2022 à 13:05 | | 0 commentaire(s)|

Apparemment, "Le Témoin" ne s’était pas trompé dans son édition d’hier, quand il signalait des risques de débordements au cours de la passation de service à Dakar Dem Dik, avec des huées et un concert de casseroles contre le partant.



Le moins que l’on puisse dire est que le personnel préposé à la sécurité avait pris les devants, pour éviter tout débordement. Il fallait montrer patte blanche pour accéder aux lieux. Le contrôle a été de mise au niveau de tous les compartiments. Ceci, pour parer à toute infiltration.



Finalement, la passation de service s’est effectuée sans perturbation. Et ce sont les travailleurs qui ont exprimé leurs reconnaissances envers Oumar Bounkhatab Sylla. Lequel, selon eux, a beaucoup amélioré leur condition de travail, notamment la confection des tenues de travail et autres assistances. Rien que ça !



C’est l’ancien DG, Me Moussa Diop qui en voudra au sortant. En effet dans son bilan, Omar Bounkhatab Sylla soutient avoir réussi à redresser une entreprise qu’il a trouvée presque en faillite et plombée par de nombreuses difficultés



Cependant, son successeur, Ousmane Sylla, a mis l’accent sur le capital humain, le leadership et la qualité du travail... « La qualité, l’innovation à travers la digitalisation de notre société. Nous allons travailler là-dessus. Nous allons innover et développer la société Dakar Dem Dikk », a promis le nouveau Dg entrant, Ousmane Sylla.



Les usagers vont juger. Car ce qui les intéresse, eux, ce sont des bus qui roulent !











Le Témoin

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook