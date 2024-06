Passation de service à l’Aeme: Mame Coumba Ndiaye, officiellement installée

La nouvelle Directrice générale de l’Agence pour l’économie et la maîtrise de l’énergie (Aeme) a pris service, jeudi. Mame Coumba Ndiaye, qui remplace Saër Diop, a remercié le Président Bassirou Diomaye Faye, le Premier ministre Ousmane Sonko et le ministre de l’Énergie, du pétrole et des mines, Birame Soulèye Diop pour le choix porté sur sa personne.



Mme Ndiaye n’est pas en terrain inconnu puisqu’elle est ingénieure statisticienne et économiste de l’énergie, experte également en efficacité énergétique, avec une présence dans le secteur de l’énergie depuis plus de 20 ans. Qui plus est elle s’occupait, entre autres, de la maîtrise de l’énergie au sein de la Senelec bien avant la création de l’Aeme dont elle a été depuis plus de 10 ans Directrice des études et de la planification.



Avec Bes Bi