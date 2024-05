Passation de service à la Somisen : Me Ngagne Demba Touré revisite le riche potentiel minier du Sénégal et décline sa vision Cérémonie de passation de service tenue ce vendredi 24 mai 2024 au siège de la Société des Mines du Sénégal (Somisen), Me Ngagne Demba Touré son nouveau directeur général a été officiellement installé en remplacement de Ousmane Cissé son prédécesseur. Dans son discours, il est revenu sur le potentiel économique de ce secteur, avec le sous-sol sénégalais qui regorge en son sein d'importantes ressources minières. C’est sur cette lancée, que Me Ngagne Demba Touré a décliné la vision du « Projet » qui succède aussi au Plan Sénégal émergent, pour le développement du Sénégal…

« Le sous-sol sénégalais regorge en son sein d'importantes ressources minières. Il s'agit d'immenses potentialités en substances minérales qui offrent des niches de création de richesses, d'emplois, d'infrastructures viables et d'un développement endogène et durable.



Des métaux précieux tels que l'or et le platine en passant par les minéraux lourds que sont le zircon, l'ilménite et le rutile, les minéraux stratégiques comme l'uranium, le lithium, la manganèse ou la bauxite, les métaux de base que sont le cuivre, le nickel, le plomb, le chrome et la barytine; sans oublier le fer, les calcaires, les phosphates de chaux et d'alumine jusqu'aux matériaux de construction tels que le basalte, les grés et les sables dunaires, les pierres précieuses », a-t-il mis en exergue.



C’est en ce sens qu’il a souligné la nouvelle vision du Président Bassirou Diomaye Faye, à qui il a exprimé au passage toute sa gratitude pour sa confiance envers lui, affirmant mesurer à sa juste valeur le poids de la responsabilité qui pèse sur ses épaules en tant que manager devant conduire les destinées de notre compagnie minière nationale.



« ­ Notre vison repose sur un modèle économique endogène d'industrialisation par substitution aux importations. C'est pourquoi, les ressources minières du pays doivent favoriser l'essor d'une Industrie dynamique et compétitive capable de générer une croissance durable, inclusive et créatrice d'emplois. Notre pays ne doit plus exporter tous les minerais extraits de son sous-sol pour ensuite importer des produits finis issus de ces mêmes minerais. » a-t-il déclaré



Selon lui, le bijoutier sénégalais ne doit plus prendre un avion, faire des milliers de kilomètres pour rallier Dubaï à la recherche de bijoux alors que for extrait ici à Kédougou quitte le pays pour être raffiné en suisse ou au Canada.



« À ce niveau, la SOMISEN doit jouer un rôle en aval en mettant un focus sur un programme ambitieux de transformation des substances minérales. Par ailleurs, le PROJET mise sur la mobilisation des ressources endogènes pour le financement des politiques publiques. C'est dans cette optique que les ressources naturelles en général et les ressources minières en particulier doivent désormais devenir un Important levier de financement de l'action étatique. »



C’est ainsi, a-t-il ajouté que la SOMISEN, en tant que compagnie nationale, doit devenir la locomotive de l'Etat-acteur de l'économie et partie prenante de l'exploitation de ses propres ressources. Elle doit devenir le bras financier de l'Etat, son grenier, sa mine d'or et d'argent.



« En somme, mon ambition est que la SOMISEN passe de société sous perfusion permanente de l'Etat à sa vache laitière qui fait entrer des centaines de milliards dans sa caisse.

Pour parvenir à ces objectifs, j'entends adopter un style de management participatif qui fédère l'ensemble de mes collaborateurs autour d'une vision commune partagée.



Dans un esprit d'équipe, je m'engage à gérer dans l'inclusivité et la transparence.



Dans la rigueur et la franchise, je compte diriger avec éthique et ouverture.



Avec dévouement et créativité, je mise sur une Gestion Axée sur les Résultats. » A soutenu Me Ngagne Demba Touré qui ajoute « Je compte sur la mobilisation collective de tout le personnel pour faire de la SOMISEN un exemple de gouvernance dans le secteur parapublic, un fleuron de l'économie nationale et un leader dans l'exploitation responsable et durable des ressources naturelles en Afrique’. Telle est ma vision! »



A l’entame de son discours , tout en rendant Grâce à Dieu, Le Tout Puissant Et Maître Des Destins; adresser mes vives remerciements à mes familles biologique, politique et professionnelle pour leur soutien indéfectible durant toutes les épreuves traversées et le long chemin parcouru. Mais c’est aussi sans oublier de » rendre un vibrant hommage à nos martyrs, blessés, prisonniers et exilés politiques; à tous les combattants de la liberté et de la démocratie. »



