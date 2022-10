Passation de service au Cosec: Pluie d’éloges sur Mamadou Ndione

Sans folklore, ni tintamarre, la passation de service entre Mamadou Ndione et Abdoulaye Diop à la tête du Conseil sénégalais des chargeurs (Cosec) s’est déroulée ce jeudi 20 octobre dans la sobriété. Il faut dire que les deux hommes s’étaient déjà pliés, il y a 1834 jours, au même exercice.



En effet, rappelle LeTémoin, le 04 octobre 2017, Abdoulaye Diop passait déjà le témoin à la tête du COSEC à Mamadou Ndione, après 7 ans de bons et loyaux services. Depuis, le Cosec a pris de l’essor entre les mains de cet économiste, logisticien et spécialiste des questions portuaires qui a travaillé 22 ans durant comme cadre supérieur dans une multinationale privée évoluant dans les secteurs maritime, portuaire et de la logistique. De la retraite complémentaire pour les agents et cadres à la cité des chargeurs en passant par la couverture médicale avec une prise en charge de 80 %, la formalisation des artisans, la mise en place de 28 chambres consulaires subventionnées annuellement et l’acquisition de navires de trafic de fret entre autres acquis, Mamadou Ndione et son équipe ont assurément fait passer un cap au COSEC devenu, par la force des choses «l’aiguillon, la boussole de notre économie dans l’objectif d’une émergence économique à portée de main».



Et les lignes ont bougé, selon Mamadou Ndione, dans les six axes que sont la gouvernance, la promotion et l’assistance aux chargeurs, la promotion du transport maritime, les investissements, la gestion des ressources humaines, la communication et les relations publiques. Travailleur infatigable, sincère, au service de son pays et du président de la République qui inspire ses actions à travers son PSE, Mamadou Ndione a reçu une pluie d’éloges du personnel, de ses collaborateurs à la direction générale et de son conseil d’administration. De 78 travailleurs à son arrivée en 2017, Mamadou Ndione quitte le COSEC avec un personnel plus étoffé de 90 personnes. Son remplaçant, Abdoulaye Diop, qui ne sera point en terrain inconnu, aura la lourde charge de maintenir et de consolider les acquis tout en s’inscrivant dans une dynamique innovante.