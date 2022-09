Passation de service au ministère de l'Environnement: La sobriété n'a pas été respectée

La sobriété ! Elle était, en fin de compte, la seule invitée à n’avoir pas été au rendez-vous, hier lors de la cérémonie de passation de service au ministère de l'Environnement et de la transition écologique. Le ministre sortant, Abdou Karim Sall a mobilisé ses supporters en convoyant les fameux "Ndiaga Ndiaye". Dans la salle, ses partisans scandaient son nom à tue-tête. On se croyait dans un meeting politique. " Aks yé ! AKS jerejëf contaan nañu ndlr : Merci Aks nous sommes satisfaits". Ce sont là quelques éloges déclamés à l’endroit de Abdou Karim Sall. L'ambiance est montée d'un cran lorsqu’Abdou Karim Sall a fait son entrée dans la salle. Ce fut l’hystérie totale. Une situation qui a d'ailleurs poussé le Secrétaire général du ministère de l'Environnement, Monsieur Guissé, à faire la police. Il a invité les militants à respecter la solennité de la séance. N’empêche, lorsque le nom de Alioune Ndoye a été prononcé en guise de présentation, la foule s'est mise à huer comme dans les stades de football. Là aussi, il a fallu un deuxième avertissement du secrétaire général du ministère de l'Environnement pour rappeler la solennité de la cérémonie. «On peut applaudir, mais quiconque tente de saboter va être évacué de la salle», avertit-il, rapporte L'As.



A signaler que chacun des deux ministres est venu avec ses griots. Et ces derniers n’ont pas manqué de s’illustrer en chantant les éloges de leur «guerr». D'ailleurs, Alioune Ndoye a confondu dans ses remerciements une dame qui entonnait une belle mélodie à son égard. «Cette femme est ma cousine. C'est la tradition chez nous lébous», a-t-il soutenu.