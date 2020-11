Passeport diplomatique: Laurent Gbagbo a son récépissé et... L’ancien président ivoirien Laurent Gbagbo a, selon plusieurs sources, rempli les formalités en Belgique lundi, en vue de se faire établir un passeport diplomatique.

Rédigé par leral.net le Mercredi 25 Novembre 2020 à 04:05 | | 0 commentaire(s)|

Suite aux déclarations du président Alassane Ouattara sur RFI et France 24, qui, à quelques jours de la présidentielle, avait affirmé être favorable à la remise d’un passeport, cette démarche pourrait relancer cette procédure, entamée en juillet, avec en ligne de mire, son éventuel retour en Côte d’Ivoire.



C’est une équipe mobile du ministère des Affaires étrangères qui a fait le déplacement à Bruxelles pour procéder à cette démarche administrative. Selon une source diplomatique, cela s’est déroulé lundi matin à 10h dans un grand hôtel de la capitale belge.



Laurent Gbagbo était accompagné de son épouse Nady Bamba ainsi que de son avocate personnelle, précise une source.



« Aucune date de remise du passeport n’a été communiquée »



Ses empreintes digitales ont été prises. Ainsi que des documents utiles à cette procédure. Techniquement, il s’agit d’un enrôlement.



Si Abidjan assure que l’établissement du passeport diplomatique pourrait prendre quelques jours, l’entourage de l’ancien président reste lui, plus prudent. « Aucune date de remise du passeport n’a été communiquée », relève un proche. « Tout a déjà été fait depuis juillet, rien ne justifie des délais aussi long », poursuit cette source, qui note cependant que cette fois-ci, Laurent Gbagbo s’est vu remettre un récépissé attestant la demande de renouvellement de son passeport.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos