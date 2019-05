Passeports diplomatiques : Macky Sall ordonne à la Dic de traquer 200 documents délivrés par Sidiki Kaba La Dic, sur ordre du chef de l’Etat, enquête sur plus de 200 passeports diplomatiques délivrés à des non ayants-droit par le ministère des Affaires étrangères, sous l’ère Sidiki Kaba, entre la réélection de Macky Sall et la formation du nouveau gouvernement, le 7 avril dernier, révèle Enquête.

Rédigé par leral.net le Samedi 11 Mai 2019 à 09:51 | | 0 commentaire(s)|

Le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, a établi une blacklist de 100 personnes, remise à la police des frontières, de passeports à retirer.

L’ancien garde du corps de l’ex chef de l’Etat, Lamine Faye a été intercepté à l’Aibd et son passeport diplomatique a été retiré, cette semaine.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos