Passerelle de Nord Foire détruite: L'entreprise, "les ateliers du Sahel" intervient pour la repositionner

Le responsable logistique et maintenance et conducteur de travaux à l’entreprise les ateliers du Sahel, sous-traitant d’Ageroute, Momadou Lamine Thiam et ses équipes étaient à pieds d’œuvres pour une opération de levage et de manutention. Le technicien précise que cet échangeur a été heurté par un camion, transportant un Poquelin, il y a de cela quelques semaines. Mais, le choc subi a occasionné un débordement de 22 cm et une fissure sur les rampes escaliers de la passerelle. Aujourd’hui, après avoir fait le nécessaire, son entreprise est sur le point de déplacer la passerelle pour la repositionner dans sa position initiale.

