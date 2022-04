Passy: Une négligence médicale coûte la vie à Moustapha Cissé, les populations se révoltent

Les populations de Passy, dans la région de Kaffrine ont déversé leur bile sur le centre de santé de la localité hier suite à une négligence médicale qui a coûté la vie à un nommé Moustapha Cissé. Ce dernier, opérateur économique très connu à Passy, avait été évacué dans ledit centre de santé suite à un malaise. Malheureusement il n’y avait aucun agent de santé pour sa prise en charge.



Pape Dièye, qui avait accompagné le patient, a indiqué que jusqu’à une heure du matin, Moustapha Cissé n’avait pas pu être pris en charge. « C’est lui-même qui m’a déposé chez moi. Et 30 minutes après, un ami m’a appelé pour me dire que Moustapha a eu un malaise vers 2 heures du matin. Nous avons appelé au centre de santé pour avoir une ambulance. Mais malheureusement, l’ambulance n’était pas disponible. Nous avons alors appelé son gendre qui a amené sa voiture pour qu’on puisse évacuer Moustapha » raconte Pape Dièye sur Senenews.



N’ayant pas trouvé le personnel soignant sur place, le chauffeur et un aide-soignant se sont rendus chez le Dr Dièye qui refusera de se déplacer arguant qu’il n’était pas de garde. Du moins, selon Pape Dièye. Face à cette situation, les parents n’avaient de choix que de conduire le malade vers une clinique privée. Et c’est vers 4 heures du matin que le décès de Moustapha Cissé a été constaté. Le médecin-chef du centre se dit déterminé à situer les responsabilités. Les populations de Passy, qui ont manifesté leur courroux, ne comptent pas laisser passer une telle négligence qui a coûté la vie à un des leurs. Qu’elles prennent garde à une grève de And Gueusseum qui va paralyser tous leurs centres et postes de santé !

Avec LeTémoin