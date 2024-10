Pastef : Mamoudou Ibra Kane, leader du mouvement « Demain, c’est maintenant », s’interroge sur la source de ses financements Le leader du mouvement « Demain, c’est maintenant » a réagi, suite à la demande du Premier ministre Ousmane Sonko, aux ministres, aux Directeurs généraux et aux Sénégalais lambda, de contribuer au financement de la campagne du parti Pastef pour les Législatives du 17 novembre 2024. Selon lui, c’est pour maquiller la provenance des financements de sa formation politique.

« Appel de Sonko aux ministres, DG et autres gestionnaires de l'argent public, à financer la campagne de Pastef. Un clin d'œil "à faire plus" à l'endroit du DG de la CDC, caisse réputée très liquide. Le Pm cherche-t-il à camoufler les vraies sources de financement de son parti », a écrit Mamoudou Ibra Kane sur sa page X.



Selon le journaliste, le gouvernement ferait bien de lancer une collecte de fonds pour venir en aide aux Sénégalais, qui devront bientôt faire face à des mesures d’austérité. Il a, par ailleurs, déclaré qu’« hier, très critiqué, le Fmi est comme devenu le nouveau dieu des "souverainistes". Ce même Fmi leur demande d'éliminer les subventions... ».







