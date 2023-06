Pastef/Matam se veut ferme : « La coordination départementale manifestera, quelle que soit la décision du préfet » Les patriotes du département de Matam haussent le ton. Après plusieurs refus du préfet de les laisser marcher, les partisans d’Ousmane Sonko comptent bien déchirer l’arrêté préfectoral de Matam qui interdirait leur rassemblement du 24 juin prochain. Face à la presse, ils ont pris l’engagement de prendre en charge le logement de Me Ngagne Demba Touré, nouvellement affecté au tribunal de Matam.

Ousmane Sonko n’est pas lâché par la région de Matam. C’est le message que la coordination départementale de Pastef/Matam a tenu à faire passer lors de son face-à-face avec la presse, à Ourossogui. Sans la présence du coordinateur départemental Banta Wagué et du responsable Cheikh Oumar Bass, candidat malheureux à la mairie de Ourossogui, les militants de Pastef du département de Matam ont exprimé leur mécontentement suscité par la posture peu ‘’républicaine’’ du préfet de Matam, Souleymane Ndiaye.



Ainsi, ils ne se laisseront plus faire. Ils déchireront l’arrêté préfectoral du 24 juin, si jamais leur mobilisation est interdite. ‘’On a trop observé. On a voulu être pacifique jusqu'au bout, mais trop, c’est trop. On alerte l’opinion nationale et internationale que la mobilisation aura lieu, qu’il neige ou qu’il pleuve’’, tonne Amadou Dia, responsable Pastef à Ourossogui.



Conscient du contexte explosif, l’un des porte-paroles du jour de la coordination départementale demande aux chefs religieux de prendre leur bâton de pèlerin avant que la situation n'atteigne un point de non-retour.



‘’C’est l’occasion d’inviter l’ensemble de nos amortisseurs, c’est-à-dire nos chefs religieux et coutumiers, à s’exprimer. Nous sommes sur une pente dangereuse et il est encore temps de sauver le Sénégal. Il est temps de prendre la grande initiative de sauver le Sénégal. Et nous espérons que cet appel lancé ne tombera pas dans l’oreille d’un sourd. Nous leur demandons solennellement de se démarquer de toute position partisane pour apporter la paix que le Sénégal a toujours connue’’, ajouta-t-il.



Pour El Hadj Malick Cissé, les autorités religieuses ne doivent plus garder le silence face aux ‘’dérives’’ du pouvoir. ‘’Nos chefs religieux sont plus puissants que les autorités politiques. Nous leur demandons d’aller parler au président Macky Sall pour qu’il arrête son forcing. Tout le monde sait que ce dossier est un complot. On nous a toujours dit qu’il faut rendre la justice au nom du peuple. Mais aujourd’hui, c’est ce même peuple qui ne veut pas de ce dossier, parce que truffé de mensonges. Alors, pourquoi vouloir instrumentaliser la justice ?’’. S’interroge-t-il.



La coordination de Matam prendra en charge le logement de Ngagne Demba Touré



L’actualité des partisans d’Ousmane Sonko est surtout marquée par l’affection du greffier Ngagne Demba Touré au tribunal de grande instance de Matam. Cette décision du ministre de la Justice est interprétée par certains observateurs comme une façon de briser les ailes de l’un des jeunes cadres les plus en vue de Pastef. Mais pour les patriotes du département de Matam, l’arrivée de cette ponte du parti dans la région est une aubaine inespérée pour l’expansion du parti. Ils comptent lui dérouler le tapis rouge.



‘’Le patriote Ngagne Demba Touré sera très bien accueilli. Il sera bien entretenu. Et toutes les conditions nécessaires réunies pour qu’il puisse faire son travail tranquillement, mais qu’il puisse travailler aussi pour le parti. Son logement est déjà assuré à 100 % par la coordination départementale de Matam et s’il lui faut une bonne sécurité, nous allons nous en charger’’.



Pour eux, affecter Ngagne Demba à Matam est une sanction, mais il sera ‘’accueilli comme un roi ici’’, renseigne Amadou Dia. En d’autres termes, l’arrivée du jeune greffier dans la région estampillée ‘’Titre foncier de Macky Sall’’ est un pain béni pour les partisans de Sonko de cette partie du pays.



‘’Nous sommes très contents qu’un patriote de la dimension de Ngagne Demba Touré vienne nous retrouver ici dans la région, cela donnera un coup de boost à notre cause dans la localité. D’un autre côté, nous sommes chagrinés de constater que le gouvernement qui nous dirige est un gouvernement d’incompétents. Ils auraient dû laisser passer quelques jours pour camoufler leur forfait. Cette affection doit faire prendre conscience aux populations de Matam et de Kédougou que les gouvernants considèrent leurs terres comme un lieu de purgation. Le message est clair : l’État veut garder ces régions dans la précarité pour qu’elles servent de sanction à tout fonctionnaire puni dans l’exercice de ses fonctions’’, a ajouté Malick Cissé.

