Pastef: Vent de scission au parti d’Ousmane Sonko

Le parti des Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef) s’est fissuré.



D’après les Échos, une organisation, dénommée Rassemblement des patriotes du Sénégal est née de ses flancs.



Présentement, beaucoup de questions se posent sur l’identité de ses initiateurs, leur volonté et ambition politique.



Mais, ces derniers promettent de donner de plus amples détails ce lundi, lors d’une conférence de presse.