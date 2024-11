Pastef gagne largement le département de Saraya (Commission de recensement)

Le parti Pastef / Les Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité, a gagné largement les élections législatives de dimanche, dans le département de Saraya, avec 5 555 voix sur les 11 675 suffrages valablement exprimés, a appris l’APS, de la Commission départementale de recensement des votes.



Il est suivi par la coalition Manko Ligeyal Sénégal, qui a obtenu 1046 voix, selon les résultats de la commission rendus publics lundi.



Selon l'Aps, la coalition Jamm Ak Njarin recueille 1859 voix. Les coalitions Union nationale pour l’intégrité le travail l’équité et Dékkal Teranga, ont respectivement obtenu 188 voix et 83 voix.



Le département de Saraya compte 19 498 électeurs inscrits, répartis dans 73 bureaux. Le taux de participation est de 58,86%