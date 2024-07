Pathé Diallo, un repère pour notre jeunesse : A 29 ans il quitte la France pour venir bâtir des immeubles de rêve à Dakar Il s’appelle Pathé Diallo, ambitieux et visionnaire, il se positionne en repère pour la jeunesse du continent en perdition et à la quête d'un meilleur avenir, mais si sa modestie le couvre derrière un voile. Aujourd’hui âgé de 31 ans, c’est à ses 29 ans qu’il a quitté la France pour venir bâtir des immeubles de luxe à Dakar

Comment il a fait pour financer cet énorme patrimoine, ce luxueux immeuble en pleine capitale Sénégalais ? Y-ait-il des puissances étrangères pour l’accompagner, ou est-ce des Sénégalais bon teint qui l’ont bâti en moins de deux ans ? En attendant son éclairage dans ce reportage, les images de ce premier laisse bouchée plus d’un !



Rédigé par leral.net le Samedi 13 Juillet 2024 à 19:51

Mais l’autre merveille est qu’aux jeunes porteurs de projets, il est très ouvert et compte les accompagner pour leur concrétiser leur rêve, leurs ambitions…Suivons de bout en bout ce reportage de « Sénégal qui bouge » sur « Back to Africa » …Une merveille….

