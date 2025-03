Pathologies rénales chez l’enfant : 200 nouveaux cas enregistrés chaque année, à l’hôpital Abass Ndao

Selon le professeur Keïta, qui intervenait lors de journées de sensibilisation sur la prise en charge des maladies rénales infantiles, le nombre réel de cas pourrait être bien plus élevé. " Depuis le début des consultations en néphrologie pédiatrique, 1 600 enfants ont été pris en charge, venant de toutes les régions du Sénégal ", a-t-il indiqué, soulignant la nécessité d’un dépistage précoce.



Malgré les efforts déployés pour la prise en charge des maladies rénales, celle des enfants reste insuffisante, a regretté le spécialiste, cité par l’APS. Il a notamment déploré un manque de structures adaptées et une orientation des ressources majoritairement axée sur les adultes. Pour pallier cette insuffisance, il recommande la création d’un centre de dialyse pilote dédié aux enfants et la formation de personnel spécialisé.



Ces journées de sensibilisation, organisées à l’hôpital Abass Ndao, se poursuivent jusqu’au mercredi 12 mars 2025, dans le cadre de la Journée mondiale du rein.