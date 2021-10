Patrice Evra victime d'abus sexuels durant son enfance Patrice Evra a avoué dans un entretien au journal The Times avoir été abusé sexuellement par un professeur alors qu'il n'avait que 13 ans. Aujourd'hui, il a décidé d'en parler pour que les enfants qui vivent la même situation osent eux aussi mettre fin à leur cauchemar.

En marge de la parution de son autobiographie 'I love this game', Patrice Evra a accordé un long entretien au journal The Times dans lequel il a révélé avoir été victime d’agressions sexuelles pendant son adolescence, lorsqu'il avait 13 ans.



L'ancien défenseur de Manchester United a expliqué avoir également avoué récemment cette partie de sa vie à sa mère. "Bien sûr elle était dévastée, c’était un moment compliqué pour moi. Je dois encore le dire à quelques-uns de mes frères et sœurs et à quelques amis proches. […] Je ne veux pas que les gens aient pitié. C'est une situation difficile.

Une mère ne s'attend pas à entendre cela de son propre enfant. Elle sentait que quelque chose n'allait pas et m'avait demandé pourquoi je ne voulais pas dormir dans la maison du professeur. Ce n'est que maintenant que j'ai 40 ans que je lui ai dit. Ce fut un grand choc pour elle. Beaucoup de colère. Elle a dit qu'elle était désolée", explique l’ancien international tricolore.

