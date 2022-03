Patrick Mboma, consultant Canal+ s’y prononce : «Pourquoi Sadio Mané doit quitter Liverpool…»

Sadio Mané continue d’alimenter le débat, après la finale de la Coupe de la ligue entre Liverpool et Chelsea. Il a été auteur d’un bon match. Mais à la 80e minute de jeu, le Sénégalais a été remplacé par Diogo Jota. Ce qui a provoqué la colère de plusieurs internautes, qui pensent que c’est Salah, auteur d’un match très moyen, qui devait sortir.



Le remplacement de Sadio Mané par Klopp a rendu furieux une grande partie des fans et certains lui demandent même de quitter le club. Le débat a été posé sur Canal+, dans l’émission «Les grandes bouches».



Et c’est Patrick Mboma, ancien attaquant camerounais et chroniqueur, qui prend la parole concernant l’avenir du joueur sénégalais. S’il doit rester ou pas chez les Reds ?



«Sadio Mané va quitter Liverpool ou pas ? Il a fait quelque chose d’important, c’est donner un titre majeur au Sénégal. Certes on parle de son club, mais dans son club, il a gagné le championnat et la Ligue des champions. Il est en haut de ce qui peut lui arriver aujourd’hui en termes de carrière. Cela sera quand même difficile, mais pas impossible que Liverpool reprenne des points sur City», soutient-il.



Avant d’ajouter : «Mais je pense que s’il veut continuer à briller et nous épater, il peut aller chercher un challenge ailleurs. Là on ne parle pas de fin de carrière, mais pour bonifier sa valeur et sa valeur est immense. Et sa destination ? Psg, Fc Barcelone, Real… Ce qui est sûr, pour qu’un joueur comme Mané quitte le championnat anglais pour un autre club, il faut beaucoup d’argent.»

Le quotidien Afriquesports