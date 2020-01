Patrimoine bâti de l’Etat : Robert Sagna accusé d’accaparement d’un site de l’Etat, mis en location à son profit L’ancien ministre de l’Agriculture sous Abdou Diouf, est accusé de s’être approprié un domaine de l’Etat qu’il aurait mis en location et encaissé plus de 50 millions de francs, sans disposer d’aucun titre de propriété, selon Libération. Robert Sagna s’était vu attribuer le site du temps où il était ministre. Les exploitants qui utilisaient le site comme fonds de commerce ont arrêté de payer le loyer lorsqu’ils ont su que le domaine appartient à l’Etat, ajoute le journal.

Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Janvier 2020 à 08:09 | | 0 commentaire(s)|



