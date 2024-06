Patrimoine de la mairie: Babacar Diop en guerre contre le recteur de l’Université de Thiès

Le conflit entre le maire de la ville de Thiès et le recteur de l’université Iba Der Thiam est inévitable. Babacar Diop exige « la libération dans les plus brefs délais, du Palais des Congrès par l’Université ». C’est dans cette logique de récupérer «son patrimoine», que le Conseil de la ville, à la suite de la session ordinaire de ce jeudi 27 juin 2024, a réclamé sa restitution, renseigne "Bes Bi".



« On a constaté que l’administration de l’université de Thiès est déterminée dans son entreprise de s’accaparer du patrimoine de la ville, pour y ériger son rectorat », s’indigne-t-il. Babacar Diop informe qu’une copie de résolution sera transmise au recteur, au gouverneur de Thiès, ainsi qu’au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.