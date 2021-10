Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Patron d’Adidas et de l’OM, ministre : Bernard Tapie, l'homme aux mille vies, est mort Rédigé par leral.net le Dimanche 3 Octobre 2021 à 09:44 | | 0 commentaire(s)| Businessman, patron d’Adidas et de l’OM, ministre, taulard, comédien… L’homme aux mille vies est décédé ce dimanche à l’âge de 78 ans. Adulé ou détesté, le symbole des années fric aura aussi été un infatigable adversaire de l’extrême droite. Il s'est éteint ce dimanche 3 octobre à 8h40, a annoncé sa famille.

Un personnage hors du commun dans tous les sens du terme, adulé ou détesté, qui a marqué son époque par les excentricités de ses carrières professionnelles, mais aussi par son courage exceptionnel face à la maladie qui le rongeait depuis plusieurs années.





"Dominique Tapie et ses enfants ont l'infinie douleur de faire part du décès de son mari et de leur père, Bernard Tapie, ce dimanche 3 octobre à 8h40, des suites d'un cancer", a fait savoir sa famille par un communiqué transmis à BFMTV.



"Il est parti paisiblement, entouré de sa femme, ses enfants, ses petits-enfants et son frère, présents à son chevet." La famille précise que le défunt "a fait part de son souhait d'être inhumé à Marseille, sa ville de coeur".





