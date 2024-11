Patrouilles mixtes sénégalo-gambiennes dans le Fogny : Une opération conjointe pour renforcer la sécurité transfrontalière Selon Le Soleil Digital , des patrouilles mixtes transfrontalières ont été conduites avec succès, le lundi 25 novembre, dans la zone du Fogny, située au nord de Bignona. Cette initiative conjointe a mobilisé les forces de défense et de sécurité du Sénégal et de la Gambie, dans le cadre d'une opération visant à renforcer la coopération sécuritaire et la lutte contre la criminalité transfrontalière.

Rédigé par leral.net le Mardi 26 Novembre 2024 à 16:04 | | 0 commentaire(s)|

Côté sénégalais, l'opération a impliqué des unités de la zone militaire N°5 ainsi qu'un peloton ESI de la Gendarmerie nationale. Les forces armées gambiennes ont également joué un rôle actif. Les patrouilles ont découvert un large éventail de localités dans les deux pays.



En Gambie, les zones de Bondali, Kampassa, Sintet, Kanilai, Darsilami, Dimbaya, Duwasu, Sohm, Omortoh, Kahlenge, Bulok et Situ Sinjang ont été visitées. Du côté sénégalais, des localités comme Kouram, Kabakel, Tambacounda, Séléty, Bourome, Dimbaya et Touba-Tranquille ont été traversées.



Au-delà de l'aspect militaire, cette opération a permis des interactions avec les populations locales, un élément essentiel pour instaurer un climat de confiance et de sécurité dans la région.



Cette approche, nous dit-on, contribue également à poser les bases d'un développement socio-économique durable et à renforcer la stabilité entre les deux pays.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook