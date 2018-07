« On est champions du monde. On profite. C’est vrai, on a beaucoup été critiqué. Mais ce n’est pas grave. Aujourd’hui, les gens qui nous ont critiqués, ils célèbrent avec nous. On l’a fait. Toutes les critiques personnelles sur mon cas, tout ça, ça reste derrière moi. Aujourd’hui, moi, je joue au foot. La vérité c’est le terrain. Je ne suis pas le meilleur, loin de là. On continue d’apprendre.»











Le Figaro