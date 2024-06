Pauvreté alimentaire sévère de l’enfant par pays: Le Sénégal classé 37ème dans le rapport de l’Unicef

Le Sénégal figure parmi les pays présentant un niveau élevé de malnutrition infantile. Il est classé 37ème dans le nouveau Rapport sur la nutrition des enfants, du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (Unicef), intitulé «Pauvreté alimentaire de l’enfant : Les conséquences des privations nutritionnelles durant la petite enfance».



L’organisation définit la pauvreté alimentaire de l’enfant comme l’incapacité des enfants à accéder à des aliments nutritifs et diversifiés durant la petite enfance (soit les cinq premières années de leur vie) et à en consommer. D’après l’analyse, trois facteurs majeurs sont à l’origine de la pauvreté alimentaire sévère de l’enfant : un environnement alimentaire inadéquat, de mauvaises pratiques alimentaires durant la petite enfance et la pauvreté monétaire des ménages, laquelle affecte les enfants et leurs familles.

Bes Bi