Pauvreté et inégalités: Des journalistes outillés à mieux s’approprier des politiques publiques de protection sociale La Délégation générale à la Protection sociale et à la Solidarité nationale a capacité ce week-end, les jourmalistes, membres du Réseau des Journalistes en Protection sociale (RJPS). La Déléguée générale à la protection sociale et, à la solidarité nationale, Aminata Sow à témoigné le dynamisme et la disponibilité des membres. Elle considère l’attachement à la protection sociale comme vecteur de lutte contre la pauvreté et de correction des inégalités sociales.

Rédigé par leral.net le Dimanche 11 Décembre 2022 à 17:19 | | 0 commentaire(s)|

La protection sociale a toujours suscité un intérêt croissant, tant à l’échelle nationale qu’internationale de la part des pouvoirs publics. Elle joue un rôle est déterminant dans l’atteinte des objectifs de développement économique des Nations. Cet intérêt est plus accru face aux crises sanitaire et économique et, aux changements climatiques avec la résurgence des chocs, dont les inondations et les sècheresses.



Ainsi, elle indique que le Président de la République, Macky Sall a hissé la protection sociale en rang de priorité dans le Plan Sénégal Emergent (PSE) à travers l’axe 2 « Capital humain, Protection sociale et Développement durable ». Cette volonté politique manifeste, précise-t-elle, s’est traduite dans la Stratégie nationale de Protection sociale (SNPS), cadre de référence des politiques en la matière, par lequel le Gouvernement ambitionne, à l’horizon 2035 de construire un système de protection sociale accessible à toutes les Sénégalaises et à tous les Sénégalais. Cette volonté doit fournir à chacun(e), un revenu minimum garanti et une couverture maladie. Mais aussi, un filet de sécurité global, assurant la résilience face aux risques sociaux et à tous ceux qui souffrent des chocs et des crises, pouvant les faire basculer dans la pauvreté.



Mme le délégué général à la protection sociale, Aminata Sow rappelle que cette ambition répond aux orientations de la recommandation 202 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) sur les socles de protection sociale qui offrent des ensembles de garanties élémentaires de sécurité sociale et assurent une protection visant à prévenir la vulnérabilité et l’exclusion sociale. D’après elle, ce paquet minimum de service s’adosse sur un système protection sociale bien conçu et solide. Il contribue à réduire la pauvreté et les inégalités, tout en renforçant la cohésion sociale et la stabilité politique.



Le rapport mondial sur la protection sociale 2017-2019 révèle les avancées dans la mise en place des systèmes de protection sociale, y compris des socles. Lesdites avancées soulevées peuvent se permettre d’offrir au minimum un niveau élémentaire de sécurité sociale pour tous et d’étendre de manière progressive la gamme des prestations et le niveau de couverture de leur système de sécurité sociale.



Cette formation, découvre-t-on, s’inscrit dans le partenariat fécond entre la Délégation générale à la Protection sociale et à la Solidarité nationale et le Réseau des Journalistes en Protection sociale. La Délégation générale à la Protection sociale s’est engagée à accompagner et outiller les journalistes à mieux s’approprier les politiques publiques de protection sociale entreprises du Gouvernement afin d’informer de façon juste et équilibrée les populations sur ces actions.



D’ailleurs, les journalistes ont suivi avec beaucoup d’intérêts le procédé du cash transferts exceptionnels, le projet « Yokk Koom Koom », l’extension du Registre national unique (RNU) à un million de ménages et le transfert monétaire de l’UNICEF. Ils ont appréhendé, après les différents exposés l’importance, les objectifs et les modalités de mise en œuvre de ces projets. Mme le délégué Aminata Sow espère une dynamique de journalisme sensible à la protection sociale au sein de la presse sénégalaise.















Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook