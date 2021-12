Pays de l’Ocde :Légère progression du ratio impôts/Pib en 2020

L'édition 2021 des statistiques des recettes publiques, la publication annuelle de l’Ocde, révèle que le ratio moyen impôts/Pib des pays de l'Ocde a légèrement progressé pour atteindre 33.5 % en 2020, soit une hausse de 0.1 point de pourcentage depuis 2019.



Selon un communiqué de presse, si les recettes fiscales nominales ont décliné dans la plupart des pays de l’Ocde, le recul du Pib a souvent été plus marqué, d’où une augmentation modeste du ratio impôts/Pib moyen.



L’édition de cette année présente la première analyse comparative de l’impact initial du Covid-19 sur les recettes fiscales dans les pays de l’Ocde, qui donne à penser que les mesures de soutien public ont contribué à la stabilité relative des recettes fiscales en protégeant l’emploi et en limitant le nombre de faillites d’entreprise dans une proportion beaucoup plus importante qu'au cours de la crise financière mondiale de 2008/09.



Le rapport constate également que les mesures fiscales mises en œuvre pour aider les ménages et les entreprises ont souvent eu pour effet direct de réduire les recettes en raison des réductions d’impôt, de l’augmentation des crédits d’impôt et des abattements fiscaux et des diminutions des taux d’imposition. La forte contraction de l’activité économique en 2020 a freiné le taux d'activité, la consommation des ménages et les bénéfices des sociétés, érodant davantage encore les recettes fiscales, bien que le choc ait été de plus courte durée et davantage concentré sur certains secteurs que pendant la crise financière mondiale, expliquant en partie son impact plus limité sur les recettes fiscales.



Le rapport indique que les ratios impôts/Pib des pays en 2020 s'échelonnaient entre 17.9 % au Mexique et 46.5 % au Danemark, avec des hausses dans 20 pays et des baisses dans les 16 autres pays pour lesquels des données étaient disponibles en 2020. C’est en Espagne que le ratio impôts/Pib a le plus fortement augmenté en 2020 (1.9 point de pourcentage) ; c’est aussi dans ce pays que le Pib nominal a le plus baissé, tandis que le recul des recettes fiscales nominales a été plus modéré. D’autres augmentations importantes ont été observées au Mexique (1.6 point) et en Islande (1.3 point). Les baisses les plus marquées ont été relevées en Irlande (1.7 point), en partie à cause d’une érosion des recettes de Tva imputable à la baisse temporaire des taux de Tva et au recul de l'activité économique.



D’autres diminutions significatives ont été observées au Chili (1.6 point) et en Norvège (1.3 point). En Norvège, cette baisse

s’explique par un net recul des recettes tirées de l’impôt sur les bénéfices des sociétés, sous l’effet de modifications temporaires de la loi sur la taxation du pétrole pendant la pandémie.



