« Pays de merde »: Suite à sa convocation, l’ambassadeur des Etats-Unis au Sénégal réagit

Rédigé par leral.net le Samedi 13 Janvier 2018 à 20:34 | | 0 commentaire(s)|









« Le Sénégal est un partenaire important pour nous en Afrique de l’Ouest. Les Etats-Unis d’Amérique respectent profondément le peuple africain et apprécient partenariat qui le lie à ce dernier« , a tweeté Tulinabo Salama Mushingi, ambassadeur des Etats-Unis au Sénégal.





Senegal est 1 partenaire important pour nous en Afrique Ouest.USA respecte profondément le peuple Africain & apprécient partenariat avec eux — U.S. Embassy Senegal (@usembassydakar) 12 janvier 2018







SENEGO La dernière sortie de Trump fut la goutte de trop pour les Etats africains. La déclaration virulente du président américain contre les pays africains a provoqué la colère et l’indignation de plusieurs présidents du continent noir et du monde entier. Après la réaction du président Macky Sall qui a condamné ces propos jugés racistes envers les peuples d’origine africaine, l’ambassade des Usa à Dakar a réagi via son compte Twitter.« Le Sénégal est un partenaire important pour nous en Afrique de l’Ouest. Les Etats-Unis d’Amérique respectent profondément le peuple africain et apprécient partenariat qui le lie à ce dernier« , a tweeté Tulinabo Salama Mushingi, ambassadeur des Etats-Unis au Sénégal.SENEGO

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook