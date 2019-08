Pds : Abdoulaye Wade engage la riposte aux frondeurs

L’offensive est lancée contre les frondeurs du parti démocratique sénégalais. Oumar Sarr et ses amis, regroupés autour du courant, « And Suqqali Sopi » sont, semble-t-il, bannis de la famille libéral des Wade.



L’ancien Président de la République a pris les devants pour demander le renouvellement de l’engagement de toutes les fédérations départementales et de la diaspora. L’initiative vise à contrecarrer les actions et marches de manœuvre des frondeurs.





