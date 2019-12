Pds: Karim Wade a appelé Pape Samba Mboup Va-t-on vers des retrouvailles au Parti démocratique sénégalais ? Cela pourrait bien être le cas. En tout cas, "Les Echos" souligne que le fils de l’ex chef de l’Etat, Karim Wade a appelé Pape Samba Mboup, l’ancien chef de cabinet et fidèle parmi les fidèles de son père.

Même si le journal ne livre pas la teneur de cette discussion, cela signifie bien qu’une volonté de retrouvailles est en cours au PDS, après celles déjà nouées entre Abdoulaye Wade et Macky Sall.



Pour rappel, Pape Samba Mboup et Farba Senghor, deux anciens proches de l’ex chef de l’Etat, avaient été exclus du parti libéral.



Par ailleurs, la presse avait fait état d’un autre coup de fil de Karim Wade à Me El Hadji Amadou Sall, également mis à l’écart dans le parti, en même temps que Oumar Sarr, Babacar Gaye et beaucoup d’autres responsables, après les derniers renouvellements des instances du parti, qui ont suscité beaucoup de frustrations.



