Pds: « Karim Wade avait menacé de démissionner » Le face-à-face entre Oumar Sarr et compagnie et la presse, hier, a été le lieu de quelques révélations, notamment sur la libération de Karim Wade en 2016. Et c’est l’ancien secrétaire général adjoint du Pds, qui balance.

Rédigé par leral.net le Samedi 24 Août 2019 à 10:00 | | 0 commentaire(s)|

« J'ai rencontré le Président Macky Sall en 2016 pour la libération de Karim Wade. Parce que j'ai été le voir en prison et j'ai constaté qu'il était en train de dépérir. Je lui ai demandé la permission pour parler de la question de sa libération à Macky Sall. Ce dernier m’a ainsi demandé d’en parler à l’occasion de l’ouverture du dialogue national », a révélé l’homme fort de Dagana.

Oumar poursuit : « le 28 mai, Karim avait menacé de démissionner du parti si le Pds ne participe pas au dialogue ».



