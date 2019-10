Pds: Oumar Sarr crée le mouvement «Suqqali Sopi» Remplacé au sein du front de résistance nationale (Frn) par Bara Gaye, Secrétaire général national adjoint chargé des relations avec les organisations politiques et Doudou Wade, Secrétaire général adjoint chargé des conflits du Parti démocratique sénégalais (Pds), Oumar Sarr a créé son propre mouvement « Suqqali Sopi ».

Le maire de Dagana, Oumar Sarr a trouvé une façon pour lui de rester au sein du Front national de résistance (Frn). D’après nos confrères du journal «Les Echos», Oumar Sarr pense que c’est même une vue de l’esprit que de penser une seconde que cette décision de Me Abdoulaye Wade va l’éloigner de ses camarades.



Pour Oumar Sarr, l’Alliance « Suqqali Sopi » va adhérer au Front national de résistance, sans problème particulier à ce niveau. Son mouvement va adhérer au Front et en tant que membre de la coalition.



Pour rappel, le secrétaire général national du Parti démocratique sénégalais (Pds), Abdoulaye Wade, avait annoncé dans un communiqué, la désignation des nouveaux représentants du Pds au sein du Front de résistance national (Frn).

