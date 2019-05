Pds: Oumar Sarr réclamé devant le Conseil de discipline La Section la section communale du Parti démocratique sénégalaise (PDS) de Djidda Thiaroye Kao réclame la convocation d’Oumar Sarr devant le Conseil de discipline du parti. Le secrétaire général adjoint du Pds qui a pris part au lancement du dialogue national, est accusé par ses camarades de cette fédération d’adopter un «comportement fractionniste et téméraire » à l’encontre du parti.

Les responsables du Parti démocratique sénégalais de Djidda Thiaroye Kao ont tenu une rencontre mardi dernier à Nietty Mbar (Pikine), pour se prononcer sur le dialogue national, particulièrement sur la participation de Oumar Sarr contre la décision du parti.



Dans un communiqué, les camarades de Dr Cheikh Dieng expriment leur « désaccord total contre la démarche cavalière et inélégante » du secrétaire général adjoint.



Poursuivant, ils considèrent que Oumar Sarr a adopté un « comportement fractionniste et téméraire » au sein du Pds, lequel est également « parasité par des réseaux dormants entretenus financièrement et matériellement par le président de la République Macky Sall.»



Ainsi, les libéraux de Djidda Thiaroye Kao invitent «les autorités du Pds à le convoquer devant le Conseil de discipline du parti afin que nul ne soit une exception dans les règles du fonctionnement du parti ».



Par ailleurs, ils renouvellent leur fidélité à Me Abdoulaye Wade et réaffirment leur volonté de continuer à relever à ses côtés, les défis nationaux et panafricains qui les interpellent tous.





