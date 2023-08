Pds Rufisque: Gorgui Wade dit Ondi donne à sa fille le nom de la défunte épouse de Karim

Connu à Rufisque et au niveau du PDS pour sa fidélité, son engagement mais surtout sa loyauté à l’endroit de la famille du prédécesseur du Président Macky Sall, Gorgui Wade dit Ondi vient encore de réaffirmer son attachement à l’endroit de la famille de l’ancien président de la République, maître Abdoulaye Wade, relate LeTémoin.



Pour ce faire, après avoir donné les noms de ce dernier, de son épouse Viviane et ses enfants Karim et Sindiély à ses enfants, et comme pour boucler la boucle, Gorgui Wade dit Ondi vient de donner le nom de Karine, la défunte épouse de Karim Meissa Wade, à sa dernière-née. Une chose inédite que Ondi est le seul à avoir faite dans tout le Sénégal et au niveau du Parti démocratique sénégalais (Pds). Cet attachement est d’autant plus remarquable que maître Abdoulaye Wade n’est plus au pouvoir, .