Pds : « il y a une contradiction dans la démarche des contestataires » (analyste) « Il y a une contradiction dans la démarche des contestataires du Pds. Il faut d’abord faire remarquer que le président Abdoulaye Wade est très cohérent et il est dans une logique que personne ne peut soupçonner, parce que dès le départ tout le monde savait qu’il ne travaillerait que pour son fils, Karim Wade ». C’est le constat fait par le professeur de sociologie politique Ibrahima Sané, ce mardi sur Iradio.

Rédigé par leral.net le Mardi 20 Août 2019 à 14:55 | | 0 commentaire(s)|

« Depuis le 23 juin, il l’a démontré et continue à le démontrer et tant que son fils n’aura pas accédé à la station principale qui est le contrôle du Pds, il ne laissera aucune chance ni au deuxième ni au troisième ni aux autres prétendants à partir d’une démocratie interne qu'ils puissent accéder au pouvoir. Et ils sont en contradiction avec eux-mêmes puisque Abdoulaye Wade est resté dans sa cohérence et ils vont avoir beaucoup de problème à l’heure actuelle », a-t-il ajouté.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos