Pêche: 141 morts causés par la mer, 92 accidents en 2017

Les services du ministère de la Pêche, précisément la Direction de la Protection et de la Surveillance, étaient à Mbour dans le cadre des tournées de sensibilisation que les collaborateurs du ministre Oumar Guèye font à l’endroit des pécheurs. Une tournée qui vise à encourager, voire inviter les pécheurs à se munir d’un gilet de sauvetage en se rendant en mer. La cérémonie était présidée par le préfet du département et le directeur de la Protection et de la Surveillance de la Pêche.



Selon Saer Ndao, préfet de Mbour, l’heure a sonné pour un changement de comportement chez le pécheur et ceci n’est possible que si ce dernier accepte les conditions édictées par les acteurs, particulièrement par l’Etat. Dans ce même registre, le patron de la Direction et de la Surveillance a souligné que la sécurité est d’abord individuelle avant d’être une affaire de tous, d’où l’importance et la nécessite de tout pécheur de prendre conscience des dangers que peut entraîner, le non port de gilet de sauvetage en mer.



« 92 accidents, 141 morts. Voilà le bilan national des dégâts causés par la mer », a martelé le directeur de la Protection et de la Surveillance des pêches. A l’en croire toujours, l’Etat a toujours accompagne les pêcheurs avec 20.000 gilets de sauvetage, mais exceptionnellement, pour cette année, il en a mis 30.000 à leur disposition. Un expert chevronné sur les questions de sécurité en mer, a été commis pour que de concert avec les pêcheurs, les problématiques soient diagnostiquées en vue de solutions…









